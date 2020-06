Michael Jordan, Beyoncé, Jamie Foxx „Traurig, gequält und wütend“ – US-Stars fordern Ende von Rassismus und Polizeigewalt

Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd haben Musiker, Sportler und Hollywoodstars in den USA ein Ende von Rassismus und Polizeigewalt gefordert. „Das muss aufhören“, schrieb die Sängerin Madonna (61) auf Instagram. Sie postete ein Video, das zeigt, wie ein weißer Beamter bei einer Festnahme in der Stadt Minneapolis am vergangenen Montag sein Knie minutenlang in den Hals des am Boden liegenden Floyd drückte. Der Polizist, meint Madonna, habe Floyd mit „Arroganz und Stolz“ ermordet.