Michael Wolff: Der Spion aus dem Weißen Haus

KölnEs ist ein ganz unwahrscheinlicher Weg zu dem Mann, der Donald Trump ausspioniert hat. Eine kleine Straße in der Kölner Südstadt. Hinterhof, Treppe rauf, Gang durch, hinterste Tür. Tatsächlich, da ist er: kahler Schädel, schwarze Hornbrille, dunkles Sakko. Er trinkt Cappuccino in kleinen Schlückchen, knabbert Gebäck und hängt ein wenig ermattet auf seinem Suhl. Wenn er da so sitzt, dieser kleine ältere Herr, dann mag man durchaus glauben, dass niemand im Weißen Haus Michael Wolff für eine Gefahr gehalten hat.