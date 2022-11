Midterms 2022 Amerikas Vororte stoppen die „rote Welle“

Die Frage, die im Raum steht: Was hat Biden in zwei Jahren erreicht, was hat er nicht erreicht? Er hat Gesetzespakete verabschiedet, die dem Klimaschutz und der Infrastruktur dienen sollen. Studenten hat er Schuldenerlasse für ihre Studiengebühren verschafft. Das Recht auf Abtreibung hat er nicht schützen können, eine Reform der Einwanderungspolitik ist ihm nicht gelungen. Aber: In diese Zeit fallen eben auch andere Ereignisse. Der Sonderausschuss um die Ereignisse am 6. Januar hat offengelegt, wie Donald Trump für seinen Machterhalt die Demokratie unterhöhlte.