Midterms Demokratin Kyrsten Sinema erobert US-Senatssitz für Arizona

PhoenixDas US-weit vielbeachtete Rennen um den Senatssitz für Arizona ist entschieden: Die demokratische Abgeordnete Kyrsten Sinema wurde am Montag als Siegerin ausgerufen, nachdem sie ihren Vorsprung gegenüber ihrer republikanischen Rivalin Martha McSally unaufholbar ausgebaut hatte. Die Stimmenauszählung in Arizona dauert oft länger als in anderen US-Staaten.