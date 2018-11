Midterms Wirtschaft? Findet Trump langweilig.

„Ich kenne die Bedeutung amerikanischer Freiheit“, ruft er. Auch habe er selbst früher ein Unternehmen geführt. Hier, im Industriegebiet vor Miami, kommt diese Botschaft an. Anhänger halten Plakate mit dem Slogan „Let’s go to work“ in die Höhe. Doch dass Scott mit diesem Ansatz tatsächlich gegen das Megaphon seines Präsidenten ankommt, ist längst nicht ausgemacht. Damit steht ein eigentlich schon eingepreister Wahlsieg für die Republikaner auf der Kippe.