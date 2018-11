Midterms Wirtschaft? Findet Trump langweilig.

Lange muss sich Scott diese Tortur nicht mehr antun. In wenigen Stunden ist alles vorbei. Dann schließen im US-Bundesstaat Florida die Wahllokale. Die Midterm-Elections, die Zwischenwahlen, in denen große Teile des US-Kongresses neu gewählt werden, werden dann endlich vorüber sein – und Scott Klarheit über seine Zukunft haben. Der 65-jährige Republikaner und Noch-Gouverneur strebt ein neues Amt an. Er will Senator für den Sunshine State in Washington werden.