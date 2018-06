Migranten in Afrika: Gewaltmarsch oder Tod – Algeriens problematische Abschiebepraxis

Die Menschen, mit denen die Nachrichtenagentur AP sprach, berichten, sie seien zu Hunderten zusammengetrieben worden. Dann seien sie stundenlang in offene Lastwagen gepfercht und zum sogenannten „Point Zero“ gefahren worden. Dort seien sie in der Wüste ausgesetzt worden mit dem knappen Hinweis, in welche Richtung Niger liege. Dann mussten sie loslaufen, manchmal unter Androhung von Waffengewalt. Anfang Juni wurden laut IOM 217 Männer, Frauen und Kinder bereits deutlich vor Point Zero abgeladen, 30 Kilometer von der nächsten Wasserquelle entfernt.