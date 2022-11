Und am Abend schien es dann so weit zu sein. Nach zwei Tagen Warten erlaubten die italienischen Behörden mehr als 200 Menschen auf dem Schiff „Geo Barents”, dieses zu verlassen. Riccardo Gatti von Ärzte ohne Grenzen verkündete, dass nach medizinischen und psychologischen Untersuchungen anders als am Wochenende entschieden worden sei, dass auch sie aus humanitären Gründen an Land dürften.