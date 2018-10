Migration Ägypten lehnt EU-Wunsch nach Sammellager für Migranten ab

KairoÄgypten lehnt nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) die von der EU angestrebten Sammelzentren für aus Seenot gerettete Migranten ab. Die Annahme, dass es in Kairo Verhandlungsbereitschaft gebe, sei schlicht „falsch“, sagte Laurent De Boeck, Landesdirektor der IOM in Kairo, der Deutschen Presse-Agentur. „Ägypten war extrem deutlich, dass es nicht akzeptieren würde, sich wegen dieses Themas an einen Tisch zu setzen“.