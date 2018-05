Migration: „Ankerzentren“ für Asylbewerber stoßen in den Ländern auf Ablehnung

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) hatte in der „Welt“ auf das Ankunftszentrum in Heidelberg verwiesen: „Wir müssen in Baden-Württemberg nichts erproben, weil wir hier exzellent aufgestellt sind.“ Auch Mecklenburg-Vorpommern verwies auf bestehende zentrale Einrichtungen. Nordrhein-Westfalens Flüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) sagte am Freitag in Düsseldorf, wenn der Bund eine moderne Einrichtung bezahle, sei er dafür offen. „Aber wenn die Voraussetzungen nicht stimmen, nehme ich das nicht.“