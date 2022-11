Die Situation an Bord spitzt sich also weiter zu. Es werde „geltendes Recht mit Füßen getreten”, sagte Kapitän Joachim Ebeling. „Wenn ich sehe, dass bei mir Menschen an Bord sind, die das Recht haben, an Land zu gehen, aber von den Behörden daran gehindert werden, dann bin ich einfach nur wütend.” Er unterstrich, dass er das Schiff erst dann fortbewegen werde, wenn alle Migranten an Land sind.