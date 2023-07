Migration: Britische Regierung darf Oberstes Gericht zu Ruanda-Abschiebungen anrufen

Die Regierung in London hatte im vergangenen Jahr eine Vereinbarung mit Ruanda zu den Plänen geschlossen. Die Abschiebung in das mehr als 6400 Kilometer entfernte afrikanische Land soll Migranten abschrecken, die in kleinen Booten von Frankreich aus über dem Ärmelkanal nach Großbritannien kommen. Das Berufungsgericht entschied jedoch mehrheitlich, dass Ruanda nicht als sicheres Drittland behandelt werden könne.