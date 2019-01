 Migration: „Die Lage an Bord ist sehr angespannt“ – Rettungsschiffe auf dem Mittelmeer weiter ohne Hafen

Rom, Berlin Für die von deutschen Hilfsorganisationen im Mittelmeer geretteten Migranten ist weiter kein Ende der Hängepartie in Sicht. Die Bundesregierung sei zur Aufnahme der Menschen bereit – allerdings im Rahmen einer „breiten europäischen Verteillösung“, sagte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums am Samstag in Berlin. Die Schiffe von Sea-Watch und Sea-Eye harren derzeit vor der Küste Maltas aus. An Bord sind insgesamt 49 Migranten, darunter auch Kinder.