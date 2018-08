Migration: Die Venezuela-Krise zieht ihre Kreise bereits bis nach Spanien

„Hier baut sich eine Krise auf, wie wir sie in anderen Weltregionen erlebt haben“, sagte IOM-Sprecher Joel Millman in Genf. Er verwies auf jüngste fremdenfeindliche Gewalt gegen Venezolaner in Brasilien. „Das sind Frühwarnzeichen, dass eine schwierige Situation sich sehr schnell in eine richtige Krise auswachsen kann. Wir müssen uns auf so eine Entwicklung vorbereiten.“