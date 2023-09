Migration Erneut erreichen Hunderte Bootsmigranten Lampedusa

20. September 2023 | Quelle: dpa

Gerettete Migranten am Montag auf einem Boot im Hafen der Insel Lampedusa. Bild: Bild: dpa

Erneut haben Hunderte Bootsmigranten die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa erreicht. Allein am Dienstag seien auf der kleinen Insel zwischen Sizilien und Nordafrika insgesamt knapp 900 Menschen angekommen, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet. Am Mittwochmorgen kamen mit fünf Booten weitere 171 Migranten im Hafen von Lampedusa an.