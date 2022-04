Migration: Erzbischof kritisiert Londons Ruanda-Pläne für Asylsuchende

Großbritannien und Ruanda hatten am Donnerstag eine Vereinbarung bekanntgegeben, wonach manche Asylsuchenden, die in kleinen Booten über den Ärmelkanal nach Großbritannien gelangen, ins 6400 Kilometer entfernte Ruanda geflogen werden sollen. Dort soll ihr Asylantrag bearbeitet werden. Wird er positiv beschieden, sollen sie in dem ostafrikanischen Land bleiben. Die konservative Regierung von Premierminister Boris Johnson will damit nach eigenen Angaben Menschen davon abhalten, die gefährliche Fahrt über den Ärmelkanal anzutreten, und Menschenschmugglern die Geschäftsbasis entziehen.