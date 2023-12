Migration EU-Behörde: Mehr als eine Million Asylanträge 2023 in Europa

In Deutschland wurden nach Angaben des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge bis Ende November annähernd 326.000 Asylanträge gestellt, ein Plus von 52 Prozent im Vergleich zu den ersten elf Monaten des Vorjahres. Deutschland bleibe wichtigstes Zielland für Asylsuchende in der EU, so die EU-Asylagentur. An zweiter und dritter Stelle liegen demnach Frankreich und Italien.