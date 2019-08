Migration EU-Länder lassen die Kommission bei der Seenotrettung bisher außen vor

12. August 2019 , aktualisiert 12. August 2019, 16:57 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Die EU-Kommission will Bootsflüchtlinge gerecht an die Mitgliedsländer verteilen. Doch bislang hat kein Land um die Koordinierung gebeten. So wird die EU nicht handlungsfähig.