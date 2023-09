Migration EU+: Mehr als 500.000 Asylanträge im ersten Halbjahr

05. September 2023 | Quelle: dpa

Die Asylanträge in der EU, Norwegen und der Schweiz steigen deutlich an. Bild: Bild: dpa

Die Zahl der Asylanträge in den 27 Mitgliedsstaaten der EU sowie in Norwegen und der Schweiz ist im ersten Halbjahr auf mehr als eine halbe Million gestiegen. Nach einer Statistik der EU-Asylagentur EUAA mit Sitz in Malta stellten von Anfang Januar bis Ende Juni im Geltungsbereich der sogenannten EU+ insgesamt 519.000 Menschen einen Antrag auf internationalen Schutz. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2022 (406.000 Anträge) bedeutet dies einen Anstieg um 28 Prozent.