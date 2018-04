Migration: Flüchtlingszahlen in Griechenland steigen wieder – Gewaltexzesse auf Lesbos

Obwohl die Grenzen offiziell geschlossen sind, führen von Griechenland viele Wege in andere EU-Staaten: über die Adria nach Italien, auf Schleichwegen über den Balkan oder mit gefälschten Pässen per Flugzeug von einem der griechischen Airports. Beliebtestes Ziel ist Deutschland. Zwischen November und März wurden an den griechischen Flughäfen 2021 Migranten erwischt, die mit falschen Papieren Maschinen nach Deutschland besteigen wollten. Weitere 434 unerlaubte Einreisen aus Griechenland wurden an den deutschen Flughäfen festgestellt.