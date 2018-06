Migration in Europa: Kanzler Kurz versprüht Aktionismus – Kampf gegen illegale Migration braucht „Achse der Willigen“

BerlinIm Kampf gegen illegale Migration nach Europa ist nach den Worten von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz eine „Achse der Willigen“ nötig. Im deutschen Innenminister sehe er einen wichtigen Partner, sagte Kurz am Mittwoch in Berlin am Rande eines Treffens mit Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU). Beide betonten die Notwendigkeit, die europäischen Außengrenzen wesentlich besser zu schützen. Deshalb müsse auch die Grenzschutzorganisation Frontex entsprechend gestärkt werden, bekräftigte Kurz.