Migration Italien nimmt mehr als 1200 Bootsmigranten auf

12. März 2023 | Quelle: dpa

Ein Fischerboot mit etwa 500 Migranten läuft am frühen Morgen in den süditalienischen Hafen von Crotone ein. Bild: Bild: dpa

Italien hat am Wochenende mehr als 1200 Bootsmigranten aufgenommen. Nach einer gefährlichen Fahrt übers Mittelmeer erreichte am Samstag ein Boot mit 487 Menschen die Hafenstadt Crotone in der Region Kalabrien im Süden des Landes, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Zudem brachte ein Schiff der Küstenwache 584 Migranten in den Hafen der Stadt Reggio Calabria. Die Menschen waren zuvor aus überfüllten Booten auf hoher See an Bord genommen worden. Hinzu kam nach Angaben der Küstenwache ein weiteres Schiff mit einer kleineren Gruppe.