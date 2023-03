„Wir konnten Roxham Road nicht einfach stilllegen und hoffen, dass sich alles lösen würde”, sagte Trudeau. Dafür sei die fast 9000 Kilometer Grenze zwischen den beiden Ländern einfach zu lang. Wer versuche, die Grenze zwischen offiziellen Übergängen zu überqueren, müsse nun ebenfalls in dem ersten sicheren Land, in das er einreise, Asyl beantragen. Wer aus den USA nach Kanada einreise, müsse zunächst in den Vereinigten Staaten Asyl beantragen. „Polizei und Grenzbeamte werden das Abkommen durchsetzen”, kündigte Trudeau an.