 Migration: Malta verkündet Lösung für Migranten vor Küste

MadridDie 49 seit Wochen auf dem Mittelmeer in Booten ausharrenden Migranten werden nach Malta gebracht und auf acht Länder der Europäischen Union verteilt. Das teilte Maltas Ministerpräsident Joseph Muscat am Mittwoch mit. 32 Migranten waren am 22. Dezember von der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch gerettet worden.