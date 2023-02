Migration Medien: 43 Migranten tot nach Bootsunglück vor Süditalien

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Das Wrack des gekenterten Bootes an eiem Strand bei Cutro. Bei dem Bootsunglück sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Bild: Bild: dpa

Überlebende verharren in Decken gehüllt am Ufer, Rettungskräfte bergen Leichen aus dem Ionischen Meer: Erste Fotos zeigen das Ausmaß des Bootsunglücks vor der süditalienischen Küste. Laut italienischer Küstenwache sind 43 Leichen gefunden worden. Diese seien am Strand Steccato di Cutro in der Provinz Crotone in Kalabrien und im Meer entdeckt worden, hatten die italienische Nachrichtenagentur Ansa und der Fernsehsender RAI zuvor gemeldet. Die Küstenwache sprach am Sonntag von 80 geretteten Überlebenden.