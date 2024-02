Migration Mehr als 1,1 Millionen Asylanträge in Europa

Die Zahlen für Deutschland unterscheiden sich geringfügig von Angaben des zuständigen Bundesamts in Nürnberg, das fürs Gesamtjahr etwa 329.000 Anträge gemeldet hatte. So oder so entfiel auf Deutschland aber annähernd ein Drittel aller Anträge - so viel wie in den beiden folgenden Ländern Frankreich (167.000) und Spanien (162.000) zusammen. Großbritannien, das nicht mehr zur EU gehört, will seine Zahlen erst Ende der Woche bekannt geben. Pro Kopf gerechnet gingen die meisten Anträge in Zypern ein - ein Antrag auf 78 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland war es einer auf 252.