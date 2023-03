Migration Mehr als 3000 Bootsmigranten auf Lampedusa gelandet

26. März 2023 | Quelle: dpa

Viele Migranten versuchen die lebensgefährliche Überfahrt in oft seeuntauglichen Booten. Bild: Bild: dpa

Trotz etlicher verheerender Bootsunglücke in jüngster Zeit wagen weiter sehr viele Migranten die Überfahrt über das Mittelmeer in Richtung Italien. In den vergangenen zwei Tagen kamen allein auf der italienischen Insel Lampedusa mehr als 3000 Menschen an, wie die italienische Nachrichtenagentur Ansa am Sonntag berichtete. Am Samstag erreichten demnach insgesamt 1387 Menschen die kleine Insel. Am Freitag waren es sogar 1778 Menschen.