Migration Mitteleuropa: Neue Grenzkontrollen sollen Schleuser stoppen

04. Oktober 2023 | Quelle: dpa

Polizisten kontrollieren einen Lastwagen und Autofahrer am Grenzübergang Berg in Österreich. Bild: Bild: dpa

Im Kampf gegen Schleuser und irreguläre Migration setzen immer mehr mitteleuropäische EU-Staaten auf vorübergehende Grenzkontrollen. Die Slowakei beschloss am Mittwoch die Entsendung von Polizisten an ihre Südgrenze zu Ungarn. Die Maßnahme beginne am Donnerstag und dauere zunächst zehn Tage an, teilte die geschäftsführende Regierung nach Angaben der Agentur TASR in Bratislava mit.