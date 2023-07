Migration Niederlande loten Kurs nach Bruch der Regierung aus

09. Juli 2023 | Quelle: dpa

Will am Montag mit dem Parlament in Den Haag beraten: Ministerpräsident Mark Rutte. Bild: Bild: dpa

Nach dem Bruch der Regierung in den Niederlanden will Ministerpräsident Mark Rutte am Montag mit dem Parlament in Den Haag über die Lage beraten. Dabei geht es unter anderem um einen Termin für eine Neuwahl. Sobald dieser gefunden ist, kann König Willem-Alexander das Datum verkünden. Erwartet wird ein Termin im Herbst. Zugleich muss der König noch den Rücktritt der Regierung annehmen, den Rutte dem König nach dem Platzen der Regierung bereits am Freitagabend schriftlich angeboten hatte.