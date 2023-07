Migration Niederlande stehen nach Bruch der Regierung vor Hängepartie

08. Juli 2023 | Quelle: dpa

Mark Rutte, Ministerpräsident der Niederlande, spricht nach dem wöchentlichen Ministerrat zur Presse. Bild: Bild: dpa

Nach dem Bruch der niederländischen Regierung im Streit um die Migrationspolitik wird Ministerpräsident Mark Rutte heute von König Willem-Alexander erwartet. Das Staatsoberhaupt unterbricht seinen Urlaub und kehrt in die Niederlande zurück, so dass der Ministerpräsident ihm in Schloss Huis ten Bosch bei Den Haag die Lage erläutern kann.