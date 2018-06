Migration: Österreichs Kurz will Grenzschutz der EU voranbringen

BrüsselÖsterreich will während seines EU-Ratsvorsitzes wegen der anhaltenden Zuwanderung den Schutz der Außengrenzen der EU deutlich voranbringen. Es gebe eine Fülle möglicher Maßnahmen, die inzwischen von vielen EU-Staaten mitgetragen würden, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Mittwoch in Brüssel.