Migration Polizei in Bulgarien geht gegen Schleuser vor

14. Juli 2023 | Quelle: dpa

Bulgarien hat eine Aktion gegen Schleuser durchgeführt. Bild: Bild: dpa

Die Polizei in Bulgarien hat gut 300 irregulär eingereisten Migranten und 15 Schleuser festgehalten. Das gaben das Innenministerium und die Generalstaatsanwaltschaft des südöstlichen EU-Landes bekannt. In der Hauptstadt Sofia und in weiteren Städten wurden bei der landesweiten Aktion gegen Schleuser den Angaben zufolge Durchsuchungen an Dutzenden Adressen veranlasst.