 Migration: Räumung von Italiens zweitgrößtem Flüchtlingslager stößt auf Kritik

RomVor der geplanten Schließung Ende Januar hat die Räumung von Italiens zweitgrößtem Flüchtlingslager nahe Rom begonnen. Oppositionspolitiker kritisierten den Ablauf der Räumung scharf, die nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bis Samstag andauern soll. Nachdem am Dienstag bereits 30 Menschen aus dem Asylheim in Castelnuovo di Porto ausziehen mussten, wurden am Mittwoch weitere 75 Asylsuchende in Busse gesetzt und in andere Zentren gebracht.