Migration Schiffbruch: Mehr als 40 Migranten in Italien ertrunken

26. Februar 2023 | Quelle: dpa

Schiffstrümmer am Strand von Cutro. Bei stürmischer See soll das Boot mit Migranten an Klippen zerschellt sein. Bild: Bild: dpa

Schiffstrümmer in der Brandung, Retter, die am Strand eine Leiche wegtragen, Überlebende, die am Ufer in Decken gehüllt ausharren: Fotos zeigen das Ausmaß des Bootsunglücks im Süden Italiens. Laut italienischer Küstenwache sind am Sonntag mindestens 43 Leichen gefunden worden, nachdem ihr Boot in Steccato di Cutro in der Provinz Crotone in Kalabrien nur wenige Meter von der Küste entfernt bei stürmischer See an den Klippen zerschellte. 80 Menschen wurden laut Küstenwache lebend geborgen. Einige von ihnen hätten das Ufer nach dem Schiffbruch aus eigener Kraft erreicht, hieß es.