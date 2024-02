Migration Sunak nach vermeintlicher Wette auf Ruanda in Kritik

06. Februar 2024 | Quelle: dpa

Der britische Premierminister Rishi Sunak ist nach einer Wette in einem Interview mit Reporter Piers Morgan in Kritik geraten. Bild: Bild: dpa

Großbritanniens Premierminister Rishi Sunak hat sich dafür gerechtfertigt, in eine Wette zu seiner geplanten Abschiebepolitik nach Ruanda eingeschlagen zu haben. Der Reporter Piers Morgan hatte in einem Interview zu Sunak gesagt, er wette 1000 Pfund (etwa 1170 Euro) zugunsten einer Flüchtlingsorganisation, dass Sunak keinen Menschen in eines der Flugzeuge bekommen werde vor der nächsten Wahl.