Migration: Tschechischer Premier zeigt vor Rom-Besuch Härte in Flüchtlingsfrage

PragEinen Tag vor seinem Besuch in Italien und Malta hat sich der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis in der Flüchtlingsfrage kompromisslos gezeigt. „Wenn ich davon spreche, dass ich keinen einzigen Migranten aufnehmen will, dann deshalb, um ein Zeichen zu setzen“, sagte der Gründer der populistischen ANO-Bewegung der Agentur CTK zufolge am Montag in Prag.