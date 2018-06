Migration: UN-Generalsekretär kritisiert Familientrennung bei Einreise in die USA

New York/WashingtonUN-Generalsekretär Antonio Guterres hat den US-Präsident Donald Trump aufgefordert, Familien bei der illegalen Einreise in die USA nicht mehr zu trennen. Einwandererkinder dürften dadurch nicht traumatisiert werden, sagte sein Sprecher am Montag in New York. „Die Einheit der Familie muss gewahrt bleiben.“ Flüchtlinge und Migranten müssten stets mit Respekt und Würde sowie im Einklang mit dem internationalen Recht behandelt werden.