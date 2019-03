Migration: US-Behörden melden Rekord-Andrang von Migrantenfamilien an der Grenze zu Mexiko

WashingtonÜber die Südgrenze der USA sind Behördenangaben zufolge zuletzt so viele Migrantenfamilien ins Land gekommen wie lange nicht mehr. Im Februar hätten mehr als 76.000 Menschen von Mexiko aus die Grenze überquert - und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum, teilte der Beauftragte für Grenzschutz und Zoll, Kevin McAleenan, am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Bei den meisten habe es sich um Familien gehandelt, die sich in immer größeren Gruppen auf den Weg machten.