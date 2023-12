Migration Wahlkampf-Zankapfel: Über 150.000 Migranten in New York

27. Dezember 2023 | Quelle: dpa

Viele der Migranten in New York kommen aus süd- und mittelamerikanischen Ländern. Bild: Bild: dpa

Die US-Metropole New York sieht zum Jahresende auf einen zuletzt ungekannten Zustrom von Migranten und Flüchtlingen zurück: Mehr als 150.000 Einwanderer kamen in den vergangenen anderthalb Jahren in der Stadt an der Ostküste an. In manchen Wochen waren es gleich mehrere Tausende, und sie kamen aus aller Welt.