Migration: Zahl der illegalen Migranten in den USA auf niedrigsten Stand seit mehr als zehn Jahren gesunken

Das Forschungszentrum stützte sich auf Daten der US-Statistikbehörde. Daraus ging hervor, dass die Zahl der Einwanderer ohne Papiere aus Indien und Venezuela stieg, während sich weniger Menschen aus Brasilien, Kolumbien, Ecuador, Südkorea und Peru illegal in den USA aufhielten. Die Zahl der Einwanderer, die legal in den Vereinigten Staaten leben, stieg in dem Zeitraum von 2007 bis 2016 an: von 28,3 Millionen auf 34,4 Millionen.