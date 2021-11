Migration: Zahl „illegaler Grenzübertritte“ steigt laut Frontex an

Die Zahl illegaler Einreiseversuche von Migranten nach Europa ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Wie Frontex, die EU-Grenzschutzagentur, am Dienstag mitteilte, wurden in den ersten zehn Monaten dieses Jahres 160 000 „illegale Grenzübertritte“ verzeichnet, 70 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum 2020 und 45 Prozent mehr als 2019. Der größte Anstieg sei an den östlichen Grenzen der EU, in der Balkanregion und an den zentralen Mittelmeerübergängen zu verzeichnen.