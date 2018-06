Migrations-Organisation: IOM lehnt Trumps Kandidaten für Spitzenposten ab

GenfDie abstimmenden Mitgliedstaaten der Internationalen Organisation für Migration haben den US-Kandidaten Ken Isaacs für die Leitung der UN-Behörde abgelehnt. Diplomaten, die an drei Wahlgängen teilnahmen, sagten der Nachrichtenagentur AP am Freitag, dass der von der Regierung von US-Präsident Donald Trump bevorzugte Kandidat in dem noch laufenden Wahlprozess aussortiert worden sei.