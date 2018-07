Migrationspolitik: Das größte Problem des UN-Migrationsvertrags ist die fehlende Bindung

New YorkFreitag, der 13. war für Flüchtlinge und Migranten ein Glückstag. Zumindest, wenn man den neuen UN-Migrationsvertrag als Chance sieht, ihren oft beschwerlichen Weg von A nach B global besser zu regeln. Mit dem Papier, auf dessen Text sich die Vollversammlung der Vereinten Nationen am vergangenen Freitag geeinigt hatte, will die Weltgemeinschaft eines der drängendsten politischen Themen dieser Zeit anpacken. Unterzeichnet werden soll der „Global Compact for Migration“ im Dezember in Marokko.