Migrationspolitik Faeser zuversichtlich für Asyl-Einigung in Europa

09. März 2023 | Quelle: dpa

Innenministerin Nancy Faeser in Brüssel. Bild: Bild: dpa

Ungeachtet nur zäher Fortschritte in der europäischen Asyl- und Migrationspolitik setzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser auf eine umfassende Reform bis zur Europawahl im Frühjahr 2024. „Die Asylpolitik in Europa auf gemeinsame Füße zu stellen, das ist immer noch mein größtes Ziel und auch das größte Ziel vieler anderer Länder”, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in Brüssel.