Migrationspolitik Gericht stoppt Verschärfung von Asylregeln durch Trump

Bundesrichter Jon Tigar erließ am Montagabend in San Francisco eine entsprechende einstweilige Verfügung, die mindestens bis zu einer Anhörung am 19. Dezember in Kraft bleiben wird. Er gab damit einer Klage mehrerer Bürgerrechtsorganisationen statt. Das US-Justizministerium reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung und verteidigte Trumps Kurs.