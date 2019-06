Migrationspolitik: Mexiko will USA beim Streit um illegale Einwanderung entgegenkommen

Mexiko-StadtIm Streit über Maßnahmen gegen die illegale Einwanderung will Mexiko den USA entgegenkommen. „Die wichtigste Sache wird sein, darüber zu informieren, was wir bereits in der Migrationsfrage machen“, sagte Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador am Samstag in Veracruz. Zudem könnten die Maßnahmen gegen die Immigration verschärft werden.