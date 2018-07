Migrationspolitik: Österreichs Bundeskanzler Kurz will EU-Asylrechtsreform wieder anschieben

WienÖsterreich will in der Zeit seiner EU-Ratspräsidentschaft die festgefahrene europäische Asylrechtsreform wieder in Schwung bringen. Man könne in Erwägung ziehen, die schon entscheidungsreifen Teile des Gesetzespaketes vorzuziehen, sagte der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag in Wien. „Ich kann dem durchaus etwas abgewinnen.“ Wenn es eine Mehrheit dafür in der Vertretung der Mitgliedsländer gebe, dann könnte man den Weg gehen. Ob die EU-Staaten dem zustimmen würden, sei offen.