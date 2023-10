Mike Johnson Dieser Mann ist ein Risiko für die Republikaner

Die ersten Worte nach seiner Wahl richtete Mike Johnson an Hakeem Jeffries, den Chef der Demokraten im House of Representatives. Er freue sich darauf „überparteiliche Gemeinsamkeiten“ zu finden, so der Abgeordnete aus Louisiana und dankte Jeffries für sein Bestreben, im Interesse der Vereinigten Staaten zu arbeiten. Es war nicht viel – nur eine kleine Geste – doch in der tief zerstrittenen unteren Kongresskammer waren solche Worte lange nicht gehört worden. Es klang fast versöhnlich.