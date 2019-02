 Mike Pence: US-Vizepräsident sieht Zeit gekommen, „das Maduro-Regime zu beenden“

CaracasDer selbst ernannte venezolanische Interimspräsident Juan Guaidó hat Angebote Mexikos und Uruguays abgelehnt, in seinem Machtkampf mit Präsident Nicolás Maduro zu vermitteln. In einem am Freitag veröffentlichten offenen Brief bat er die Präsidenten beider Länder, Andrés López Obrador und Tabaré Vázquez Rosas, auf der richtigen Seite der Geschichte zu stehen. US-Vizepräsident Mike Pence sagte, Washington arbeite an einem „friedlichen Wechsel“, damit Guaidó an die Macht komme.