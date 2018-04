Mike Pompeo: Israelisch-palästinensischer Frieden hat für die USA weiter Priorität

Pompeo lehnte es ab, Israel wegen dessen Umgang mit palästinensischen Massenprotesten am Grenzzaun im Gazastreifen zu kritisieren. Dabei wurden in den vergangenen Wochen 39 Palästinenser von Kugeln israelischer Soldaten getötet und Hunderte verletzt. Die USA unterstützten vollkommen das israelische Recht auf Selbstverteidigung, sagte Pompeo. Während seines zweitägigen Besuchs in Israel und Jordanien traf der US-Außenminister keine Vertreter der Palästinenser.